Турнир по художественной гимнастике в Улан-Удэ собрал 450 спортсменок

Почти все медали завоевали местные спортсменки



В Улан-Удэ завершился республиканский турнир по художественной гимнастике «Сагаан мунгэн». В нём приняли участие более 450 спортсменок из Бурятии и соседних городов.



Гимнастки демонстрировали мастерство как в личном первенстве, так и в групповых выступлениях.



Бурятские спортсменки показали достойные результаты в каждой возрастной группе и завоевали практически весь пьедестал.



- Художественная гимнастика в Бурятии довольно популярный вид спорта. Девочки составляют достойную конкуренцию регионам Дальнего Востока. Теперь при содействии министерства спорта и молодёжной политики республики - открытие отделения художественной гимнастики в республиканской спортивной школе олимпийского резерва создаёт все условия для дальнейших успехов и результатов, которые не заставят себя долго ждать, - отметили в федерации художественной гимнастики Бурятии.



