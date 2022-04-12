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Турнир по художественной гимнастике в Улан-Удэ собрал 450 спортсменок

Турнир по художественной гимнастике в Улан-Удэ собрал 450 спортсменок
Общество, 
Почти все медали завоевали местные спортсменки

В Улан-Удэ завершился республиканский турнир по художественной гимнастике «Сагаан мунгэн». В нём приняли участие более 450 спортсменок из Бурятии и соседних городов.

Гимнастки демонстрировали мастерство как в личном первенстве, так и в групповых выступлениях.

Бурятские спортсменки показали достойные результаты в каждой возрастной группе и завоевали практически весь пьедестал.

- Художественная гимнастика в Бурятии довольно популярный вид спорта. Девочки составляют достойную конкуренцию регионам Дальнего Востока. Теперь при содействии министерства спорта и молодёжной политики республики - открытие отделения художественной гимнастики в республиканской спортивной школе олимпийского резерва создаёт все условия для дальнейших успехов и результатов, которые не заставят себя долго ждать, - отметили в федерации художественной гимнастики Бурятии.

спорт художественная гимнастика

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