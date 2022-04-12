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Борца Богомоева дисквалифицировали из-за печально известного препарата

Борца Богомоева дисквалифицировали из-за печально известного препарата
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выяснилось, из-за применения какого препарата бурятский борец Александр Богомоев дисквалифицирован на четыре года

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля пришла шокировавшая спортивную общественность Бурятии новость – 32-летний борец Александр Богомоев дисквалифицирован на четыре года за допинг. О том, что Богомоев нарушил антидопинговые правила, объявило Российское антидопинговое агентство РУСАДА. Богомоев от соревнований с 4 декабря 2020 года.

Сейчас стало известно, что же за препарат принял бурятский борец. Это оказался мельдоний, запрещённый с 2016 года и на котором попалось множество звёзд российского спорта. Употребление мельдония фактически уничтожило карьеру теннисистки Марии Шараповой. Препарат был обнаружен в пробах четырёхкратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой, лидера российского и мирового конькобежного спорта Павла Кулижникова, олимпийского чемпиона по шорт-треку Семёна Елистратова волейболиста московского «Динамо» и сборной России Александра Маркина и многих других спортсменов. К слову, из-за печально известного препарата титула чемпиона Европы по боксу лишили иркутского спортсмена Игоря Михалкина.

Богомоев стал 41-м россиянином, отбывающим наказание за мельдоний, подсчитал ТАСС.

- 23 из 41 отбывающих наказание за мельдоний российских атлетов являются представителями олимпийских видов спорта (шестеро - из спортивной борьбы). Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как легкая атлетика, футбол, бокс, велоспорт, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, восемь человек являются пауэрлифтерами, - отмечается в публикации ТАСС.

Александр Богомоев мастер спорта международного класса, трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр 2015 года, участник чемпионата мира.

В 2020 году завоевал золото чемпионата Европы. За это достижение был признан лучшим спортсменом года Бурятии. К слову, тем летом спонсоры подарили ему трёхкомнатную квартиру за титул чемпиона Европы.

В соцсетях пользователи поддерживают бурятского борца из-за всей этой печальной ситуации.  


спорт вольная борьба Александр Богомоев

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