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В Бурятии школьники сходили в гости к лесными пожарным

В Бурятии школьники сходили в гости к лесными пожарным
Общество,  Фото:РАЛХ
Для первоклассников провели занимательную экскурсию

В гости к сотрудникам Кабанского лесхоза пришли ребята из Байкало-Кударинского дома детского творчества.

Лесники рассказали первоклассникам о лесе, а также о животных и растениях. Затем ребята узнали о машинах и оборудовании, которые применяются для тушения лесных пожаров. Особый интерес у ребят вызвала лесопожарная автоцистерна. Дети выстроились в очередь, чтобы посидеть за рулём техники.

- Сначала ребята посидели внутри машины – внимательно рассмотрели приборы и даже попробовали включить сирену. Затем мы разложили пожарный рукав и вместе с ребятами приступили к тушению условного возгорания. Школьники успешно ликвидировали условный лесной пожар, - с улыбкой рассказала Людмила Скорикова, инженер по лесопользованию Кабанского лесхоза.

Также дети научились пользоваться мотопомпой, воздуходувкой и ранцевым лесным огнетушителем.

В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства сообщили, что такие мероприятия с детьми проводятся на постоянной основе. Лесники формируют в подрастающем поколении любовь и бережное отношение к природе родного края, а также экологическую культуру, которая необходима для сбережения лесного достояния республики. 

РАЛХ

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