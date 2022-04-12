В мкр Дивизионный в Улан-Удэ открылся первый муниципальный детсад

Детский сад смогут посещать 200 ребятишек





Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков открыли новый детский сад в микрорайоне Дивизионный, который сможет принять 280 малышей от 1,5 до 7 лет. В этом микрорайоне это первый муниципальный детский сад. В учреждении просторные приёмные, уютные игровые комнаты, удобные спальни и современное оборудование.





Это 16-й новый детский сад в столице Бурятии.

















































- Сегодня мы открыли еще один новый детский сад у нас в республике, в городе Улан-Удэ. Продолжает реализовываться программа президента России Владимира Владимировича Путина по ликвидации очереди в детский сад у нас в республике. Мы последовательно открываем новые детские сады. Сегодня здесь, в удаленном микрорайоне города – на станции Дивизионная – открыт еще один детский сад. Вы сегодня видели те счастливые глаза, в первую очередь родителей, и довольных детей. Я хочу пожелать всем, чтобы у детей была хорошая дорога в жизни, чтобы у них был светлый детский сад, были друзья и добрые, правильные воспитатели, чтобы они уверенно шли по жизни. Пусть у них будут самые хорошие условия, мы для этого все сделаем, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.О том, что этот социальный объект стал особенно важным для отдаленного микрорайона, сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. До сих пор в Дивизионном существовал единственный ведомственный сад при воинской части на 134 ребёнка, а также одна дошкольная группа на 36 детей при школе №58.- Впервые здесь, в этом микрорайоне, мы открываем муниципальный детский сад. Родители будут водить детишек сюда, в шаговой доступности от дома. Не надо ездить через весь город в другие группы. Детишек не надо рано будить, чтобы успеть к открытию, - сказал Игорь Шутенков на открытии.Потребность в местах для дошкольников в микрорайоне росла с каждым годом. Теперь сад будут посещать и дети военнослужащих, и местных жителей.- Это 16-й детский сад за три года в городе Улан-Удэ. И всё это благодаря решению Президента Владимира Владимировича Путина - бороться с очередью в детские сады. В этом микрорайоне у нас, в основном, живут военнослужащие. Наша армия как никогда нуждается в поддержке, и в этот садик, в основном, процентов на 60 будут ходить дети военнослужащих. Мы очень рады, что смогли создать здесь условия для дошкольного образования, для гармоничного развития наших самых маленьких улан-удэнцев, – сказал мэр Улан-Удэ.Дошкольное учреждение возвели благодаря реализации национального проекта «Демография». На строительство было направлено более 370 млн рублей. Для гармоничного и всестороннего развития детей здесь есть музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, помещение пищеблока, игровые и т. д.- Завтра сюда придут первые новосёлы и буквально, наверное, через неделю или месяц здесь уже будет своя душа, аура детского садика. Я надеюсь, что коллектив детского сада, как воспитатели, так и воспитанники, будут сплоченными и дружными, - отметил Игорь Шутенков.Гости праздника вместе с детьми сегодня приняли участие в интерактивной игре по раздельному сбору мусора и посадке цветов. Отметим, штат из 50 сотрудников полностью укомплектован.- Я выражаю благодарность Главе нашей республики Алексею Самбуевичу, мэру города Игорю Юрьевичу и, конечно, Президенту страны за такой шикарный подарок, который сегодня появился в нашем микрорайоне. Мы воспитываем здесь патриотов. Мы живем в таком районе, где этого просто нельзя не делать. Мы учим их любви к земле, к своей природе, к своему городу для того, чтобы наши дети выросли настоящими патриотами, - сказала заведующая Полина Меженная.Игорь Шутенков подчеркнул, что при строительстве сада было решено возвести экологичную газовую котельную, что, конечно, вносит свой вклад в сохранение чистого воздуха в нашем городе.- Этот детский сад – муниципальная инновационная площадка по экологическому воспитанию. Именно здесь мы реализовали проект газовой котельной. Это самое чистое топливо в нашем городе Улан-Удэ. И маленькие улан-удэнцы уже с детства будут знать про экологию, про чистый воздух. Я от всей души поздравляю родителей, детишек, коллектив детского садика с замечательным открытием. В добрый путь! – обратился к гостям праздника Игорь Шутенков.Новый детский сад присоединен к существующему детскому саду № 104 «Зорька». Учреждение имеет статус международной стажировочной площадки, где воспитанники изучают русский, бурятский и английский языки. Родители довольны, что теперь их дети пойдут в новый детский сад.- Хотелось бы, чтобы в этом саду, в этих стенах царила любовь, был уют, безопасность, гармония и наши детки чувствовали себя как дома. Чтобы всегда сюда приходили довольные, как Алексей Самбуевич сказал, чтобы не мы их поднимали с утра, а они сами бежали в детский сад! – сказала мама Елена Васильева.Напомним, в 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» в столице Бурятии будут также сданы детские сады на ул. Конечная, Лермонтова и в мкр Забайкальский. Их строительство уже близится к завершению. Таким образом, всего за три года в Улан-Удэ построено 19 детских садов.