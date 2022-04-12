 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 апреля

11 апреля

Популярное

В Улан-Удэ ко Дню танца покажут особый балетный спектакль

В Улан-Удэ ко Дню танца покажут особый балетный спектакль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Это история про зародившуюся мечту, которая прошла долгий и трудный путь, прежде чем превратилась в реальность

28 и 29 апреля, к Международному дню танца Бурятский театр оперы и балета совместно с Бурятским хореографическим колледжем представит новый балетный спектакль «Посвящение». Богатая программа из танцевальных номеров как классического, так и современного балета, нанизана на захватывающий сюжет о пути танцовщицы.

Стать балериной в детстве мечтает каждая девочка. Но что ожидает ту, которая решила посвятить себя этому прекрасному виду искусства? С какими трудностями ей предстоит столкнуться, какие препятствия преодолеть?

— Это история не просто про маленькую девочку, которая захотела стать балериной — это история про зародившуюся мечту, которая прошла долгий и трудный путь, прежде чем превратилась в реальность. Мы хотим показать не только блестящую обложку нашей профессии, но ее оборотную сторону. То, что скрывается от глаз зрителей за кулисами, мы выведем на сцену, — поделился задумкой соавтор проекта и хореограф Павел Окунев.

Международный день танца был учреждён в 1982 году с целью объединить все направления танца. Дата выбрана в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, основоположнике мирового балета и танца Жан-Жорже Новерре (1727—1810), вошедшем в историю как «отец современного балета».

28 и 29 апреля спектакль «Посвящение» зрители увидят на сцене Бурятского театра оперы и балета.


Возрастное ограничение 6+ 
балет театр оперы и балета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия в пятёрке самых «деревянных» регионов России
Бурятия в пятёрке самых «деревянных» регионов России
Общество, 12.04.2022
Доля деревянных домов в республике всё ещё очень велика
Бурятия попала в топ-10 «мусорных» регионов
Бурятия попала в топ-10 «мусорных» регионов
Общество, 12.04.2022
В республике выросло число несанкционированных свалок, подсчитали аналитики
В Улан-Удэ ко Дню танца покажут особый балетный спектакль
В Улан-Удэ ко Дню танца покажут особый балетный спектакль
Общество, 12.04.2022
Это история про зародившуюся мечту, которая прошла долгий и трудный путь, прежде чем превратилась в реальность
Бурятский боксёр начал выступать за Грузию
Бурятский боксёр начал выступать за Грузию
Общество, 12.04.2022
Георгий Кушиташвили одержал победу под грузинским флагом
Жители села в Бурятии будут утопать в грязи, пока не оттает песок
Жители села в Бурятии будут утопать в грязи, пока не оттает песок
Общество, 12.04.2022
Отсыпку не могут произвести из-за отсутствия материала  
Жительница Бурятии обжаловала штраф за ПЦР-тест
Жительница Бурятии обжаловала штраф за ПЦР-тест
Общество, 12.04.2022
Женщина дошла до Верховного суда Бурятии
На севере Бурятии отремонтируют построенный в 1949-м клуб
На севере Бурятии отремонтируют построенный в 1949-м клуб
Общество, 12.04.2022
Ремонт обойдётся в 1 млн 224 тысяч рублей
Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 12.04.2022
На пьедестал почёта поднялся Батор Раднаев
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 60
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 60
Общество, 12.04.2022
Прежде такие показатели были почти год назад
Команда Джидинского района выиграла конкурс по бурятскому языку
Команда Джидинского района выиграла конкурс по бурятскому языку
Общество, 12.04.2022
Подведены итоги конкурса «Эхэ хэлэн – манай баялиг»
В Бурятии проверяют толщину льда перед Байкальским лыжным марафоном
В Бурятии проверяют толщину льда перед Байкальским лыжным марафоном
Общество, 12.04.2022
Благодаря апрельскому льду лыжники могут развивать скорость свыше 30 километров в час
Жителю Бурятии изменили группу инвалидности благодаря омбудсмену
Жителю Бурятии изменили группу инвалидности благодаря омбудсмену
Общество, 12.04.2022
После двух инсультов мужчина потерял работоспособность
Почти половина жителей Бурятии считают, что работа портит фигуру
Почти половина жителей Бурятии считают, что работа портит фигуру
Общество, 12.04.2022
Жителей Бурятии опросили, как работает влияет на их фигуру и внешний вид

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^