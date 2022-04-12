Это история про зародившуюся мечту, которая прошла долгий и трудный путь, прежде чем превратилась в реальность
28 и 29 апреля, к Международному дню танца Бурятский театр оперы и балета совместно с Бурятским хореографическим колледжем представит новый балетный спектакль «Посвящение». Богатая программа из танцевальных номеров как классического, так и современного балета, нанизана на захватывающий сюжет о пути танцовщицы.
Стать балериной в детстве мечтает каждая девочка. Но что ожидает ту, которая решила посвятить себя этому прекрасному виду искусства? С какими трудностями ей предстоит столкнуться, какие препятствия преодолеть?
— Это история не просто про маленькую девочку, которая захотела стать балериной — это история про зародившуюся мечту, которая прошла долгий и трудный путь, прежде чем превратилась в реальность. Мы хотим показать не только блестящую обложку нашей профессии, но ее оборотную сторону. То, что скрывается от глаз зрителей за кулисами, мы выведем на сцену, — поделился задумкой соавтор проекта и хореограф Павел Окунев.
Международный день танца был учреждён в 1982 году с целью объединить все направления танца. Дата выбрана в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, основоположнике мирового балета и танца Жан-Жорже Новерре (1727—1810), вошедшем в историю как «отец современного балета».
28 и 29 апреля спектакль «Посвящение» зрители увидят на сцене Бурятского театра оперы и балета.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ ко Дню танца покажут особый балетный спектакль
Общество, Фото:
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