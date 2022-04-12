Жители села в Бурятии будут утопать в грязи, пока не оттает песок

Общество, Фото: опубликовано в "Прибайкалье-инфо"

Отсыпку не могут произвести из-за отсутствия материала



Жители села Халзаново в Прибайкальском районе Бурятии обратились через группу «Прибайкалье-инфо. 24/7» с просьбой провести отсыпку улицы Красная Заря. Дорога к дому местных жителей буквально оказалась отрезана водой.



- Опять вам пишу с просьбой, с которой обращалась год назад - отсыпаться нам дорогу улицы Красная Заря. Мой дом теперь отрезан из-за грязи, не проехать не пройти, как мы будем добираться на работу, в садик и в школу? Ни скорая, ни такси не смогут до нас добраться, - пожаловалась сельчанка.



На запрос ответил председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством Николай Башкиров.



- Дорога в Халзаново будет отсыпана. В данное время нет материала для отсыпки, он ещё не оттаял. По мере того, как появится песчано-гравийная смесь, работы по отсыпке будут проведены, - цитируют в «Прибайкалье-инфо. 24/7» Николая Башкирова.

