Женщина, которую обидели в ходе переписки, пошла в прокуратуру
Иркутянка, которую женщина оскорбляла в групповом чате, не стала это терпеть, а обратилась с жалобой в прокуратуру.
- Установлено, что женщина состояла в групповом чате в одном из популярных интернет-мессенджеров и состояла в переписке с другими участниками группы. Во время переписки между заявительницей и другой женщиной возник конфликт, в ходе которого последняя отправляла личные сообщения оскорбительного характера, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица».
Мировой суд привлёк назначил женщине, писавшей оскорбительные сообщения, штраф в четыре тысячи рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.
Иркутянку оштрафовали за оскорбления в групповом чате
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