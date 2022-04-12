Иркутянку оштрафовали за оскорбления в групповом чате

Женщина, которую обидели в ходе переписки, пошла в прокуратуру



Иркутянка, которую женщина оскорбляла в групповом чате, не стала это терпеть, а обратилась с жалобой в прокуратуру.



- Установлено, что женщина состояла в групповом чате в одном из популярных интернет-мессенджеров и состояла в переписке с другими участниками группы. Во время переписки между заявительницей и другой женщиной возник конфликт, в ходе которого последняя отправляла личные сообщения оскорбительного характера, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица».



Мировой суд привлёк назначил женщине, писавшей оскорбительные сообщения, штраф в четыре тысячи рублей.



Постановление суда вступило в законную силу.

