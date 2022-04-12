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На севере Бурятии отремонтируют построенный в 1949-м клуб

На севере Бурятии отремонтируют построенный в 1949-м клуб
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Ремонт обойдётся в 1 млн 224 тысяч рублей

В Бурятии в эвенкийском селе Холодное отремонтируют культурно-досуговый центр «Аргуакта». Клуб был построен сразу после Великой Отечественной войны - в 1949 году, впервые отремонтировали его в 2013-м.

В этом году на федеральные и республиканские средства в размере 1 млн 224 тысяч рублей здесь заменят и утеплят полы, проёмы, двери, стены, внутренние перегородки, установят световое оборудование и пожарную сигнализацию, покрасят стены и потолки. Также отремонтируют отопление и потолок в котельной, проведут электромонтажные и отделочные работы внутренних помещений, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.


В селе Холодное проживают 400 человек. Местные жители в основном занимаются рыбалкой, охотой и сезонными работами. Климат здесь суровый, и зимние температуры бывают очень низкими. Поэтому крайне важно не просто отремонтировать здание, но сделать так, чтобы здесь было всегда тепло и комфортно.

- Наш клуб является излюбленным местом отдыха, объектом культуры и притяжения населения всех социальных категорий и возрастов. Почти половина местного населения - эвенки и нам важно сохранить эту уникальную культуру. За год работниками нашего центра проводится более 230 мероприятий. Коллектив неоднократно принимал участие в районных конкурсах самодеятельности. Культурно- досуговый центр работает в тесном контакте с администрацией поселения, школой, детским садиком, Советом инвалидов, ТОСами «Асикта», «Ручеек» и «Душкачан». Мы рады предстоящему ремонту, после него тут появятся зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные зоны и библиотечное пространство, - рассказала директор культурно-досугового центра «Аргуакта» Людмила Усынина.


В центре «Аргуакта» действуют 15 клубных формирований: два театральных кружка, театральные группы «Сказка», «Сибирячка», вокальные - «Асикта», «Ивушка», «Форсаж», «Домисолька», «Капельки», средние хореографические группы «Непоседы», «Серпантин», два старших хореографических коллектива «Мираж», «Аргуакта», которые посещают 139 человека.

В 2022 году в Бурятии отремонтируют 23 дома культуры. 

дом культуры

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