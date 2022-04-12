Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

На пьедестал почёта поднялся Батор Раднаев



Спортсмен из Бурятии Батор Раднаев завоевал бронзовую медаль в смешанных парах в дуэте с Ксенией Хурцилава из Москвы на первенстве России по настольному теннису.



Участие в первенстве страны приняли более 100 спортсменов.



- Медаль первенства России по настольному теннису теперь у республики. Хоть остальным спортсменам не удалось завоевать призовые места, но они получили игровой опыт с сильнейшими игроками страны, - отметили в региональной федерации настольного тенниса.

