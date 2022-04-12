Лёд начал интенсивно таять
В Иркутской области продолжается закрытие ледовых переправ. Лёд начал интенсивно таять, поэтому выезд в несанкционированных местах опасен для жизни.
Только за прошедшие сутки в Киренском районе закрыты четыре ледовые дороги. На переправах установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение.
Действующими двенадцать ледовых переправ: четыре в Киренском районе, по две в Бодайбинском, Катангском, Мамско-Чуйском районах, по одной в Нижнеилимском и Жигаловском районах.
- Специалисты подчёркивают: ледовая обстановка - нестабильна. При среднесуточной температуре выше нуля градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, что существенно уменьшает срок действия ледовых переправ. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лёд, проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах. Совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводится ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют воздержаться от выходов и выездов на лёд вне переправ. Это опасно для жизни.
В Иркутской области остаются действующими 12 ледовых переправ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Анна Александровна Баранова отметила 90-летие
Юрий Торсуев исполнит роль преподавателя
Сейчас камни убирают с проезжей части
В Улан-Удэ определили лучших уборщиков за март
Детей здесь, в том числе, будут учить беречь природу в самых современных условиях
Турнир проводится уже восемь лет
Листвянка вошла в десятку популярных альтернативных направлений отдыха в майские праздники
Инспектор снимал косуль на видео, пока не разрядился телефон
Пожертвовав собой, офицер Максим Концов спас боевых товарищей
В акции участвовали около 400 человек
Ребята смогли применить лесные инструменты на практике
Детский сад смогут посещать 200 ребятишек
Почти все медали завоевали местные спортсменки
Выяснилось, из-за применения какого препарата бурятский борец Александр Богомоев дисквалифицирован на четыре года
Доля деревянных домов в республике всё ещё очень велика