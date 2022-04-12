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В Иркутской области остаются действующими 12 ледовых переправ

В Иркутской области остаются действующими 12 ледовых переправ
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Лёд начал интенсивно таять

В Иркутской области продолжается закрытие ледовых переправ. Лёд начал интенсивно таять, поэтому выезд в несанкционированных местах опасен для жизни.

Только за прошедшие сутки в Киренском районе закрыты четыре ледовые дороги. На переправах установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение.

Действующими двенадцать ледовых переправ: четыре в Киренском районе, по две в Бодайбинском, Катангском, Мамско-Чуйском районах, по одной в Нижнеилимском и Жигаловском районах.

- Специалисты подчёркивают: ледовая обстановка - нестабильна. При среднесуточной температуре выше нуля градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, что существенно уменьшает срок действия ледовых переправ. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лёд, проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах. Совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводится ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют воздержаться от выходов и выездов на лёд вне переправ. Это опасно для жизни. 
Иркутская область

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