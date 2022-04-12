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В Бурятии проверяют толщину льда перед Байкальским лыжным марафоном

В Бурятии проверяют толщину льда перед Байкальским лыжным марафоном
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Благодаря апрельскому льду лыжники могут развивать скорость свыше 30 километров в час

Сотрудники МЧС проведут мониторинг толщи льда накануне Байкальского лыжного марафона, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии. Знаменитая лыжная гонка стартует в селе Максимиха Баргузинского района 15 апреля.

В апреле верхний слой байкальского льда начинает подтаивать и образовывать крупные кристаллы. Такой лёд называется «шах». Благодаря нему спортсмены во время гонки могут развивать скорость свыше 30 километров в час.

Первую проверку толщины льда уже провели.

- В месте проведения Байкальского лыжного марафона инспекторы группы патрульной службы №2 центра ГИМС замерили лёд. Толщина льда составила 70 сантиметров, что позволяет выдержать нагрузку массы на лёд до 5 тонн. Непосредственно перед самими соревнованиями сделаем контрольный замер, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Андрей Шулев.

Как сообщал «Байкал-Daily», XXI Байкальский лыжный марафон Baikal Ski пройдёт на льду Баргузинского залива озера Байкал 15-16 апреля. Соревнования проведут в рамках программы лыжных марафонов серии Russialoppet. Всего организаторы планируют принять не менее 300 человек со всех регионов России, а также из Монголии. Среди тех, кто выйдет на старт гонки, будет сильнейшая лыжница Бурятии Алиса Жамбалова. 
 

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спорт Байкальский лыжный марафон лед

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