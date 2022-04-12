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Почти половина жителей Бурятии считают, что работа портит фигуру

Почти половина жителей Бурятии считают, что работа портит фигуру
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей Бурятии опросили, как работает влияет на их фигуру и внешний вид

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Бурятии и выяснила, как работа влияет на их внешний вид и фигуру.

49% работающих жителей Бурятии уверены, что работа негативно влияет на их фигуру. Чаще всего это те респонденты, у которых сидячая работа (61%), либо в разъездах (24%). Улучшение фигуры отметили лишь 10% опрошенных, из них основная часть занимается физическим трудом (56%), работает «на ногах» (41%) или в разъездах (32%). Помимо этого, ещё 39% респондентов считают, что работа никак не влияет на их комплекцию.

Женщины на 13% чаще мужчин сетуют на ухудшение фигуры из-за работы (54% против 41%). В свою очередь, мужчины в два раза чаще говорят о позитивном влиянии работы на внешность (18% против 9%).

Положительное воздействие работы на фигуру чаще всего проявляется следующим образом: 64% респондентов благодаря работе поддерживают себя в тонусе, 21% отметили укрепление мышц, ещё 14% смогли сбросить вес.

Среди тех жителей Бурятии, чьей фигуре работа вредит, 45% отметили, что стали сутулиться/горбиться, ещё 32% начали набирать вес, 15% пожаловались на появление жировых отложений. Среди вариантов ответа «Другое», который выбрали 8% респондентов, чаще всего были указаны боли в спине, малоподвижный образ жизни, негативное влияние на ноги. От сутулости чаще страдает административный персонал (58%), набирают вес представители IT (44%), а новые жировые отложения появляются у представителей сферы производства и сельского хозяйства (28%).

42% жителей республики считают, что из-за работы стали выглядеть хуже, причем чаще всего этот фактор отмечают представители высшего менеджмента (50%), бухгалтерии (44%) и строительства (43%). Каждый третий (30%) наоборот, благодаря работе в целом выглядит лучше, среди них топ-3: представители транспортной сферы (29%), юристы и административный персонал (по 28%).

работа

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