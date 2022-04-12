Юрий Торсуев исполнит роль преподавателя
Российский актёр Юрий Торсуев приедет в Забайкалье для участия в съёмках короткометражного художественного фильма «Школьный учитель» (12+) режиссёра Николая Гадомского.
Фильм посвящён присуждению Чите звания «Город трудовой доблести» (12+). Кинокартина повествует об учителе истории, который рассказывает в школе своим ученикам историю города Читы. Роль преподавателя будет исполнять Юрий Торсуев.
- Съёмки организуются по инициативе администрации городского округа «Город Чита». Кинокартина создаётся ко Дню города и Забайкальскому кинофестивалю – премьера планируется 26 мая. Финансируется фильм из городского бюджета и при поддержке предпринимателей края. В организации работы над кинолентой большое участие принимает забайкальская государственная кинокомпания, - рассказал режиссёр фильма Николай Гадомский.
Съёмки фильма «Школьный учитель» будут проходить с 18 по 20 апреля.
Кроме того, 17 апреля в кинотеатре «Бригантина» состоится творческий вечер Юрия Торсуева.
Юрий Торсуев – советский и российский актёр. Получил широкую известность в 1980 году после выхода на экраны детского художественного фильма «Приключения Электроника» (0+) - он исполнил одну из главных ролей - школьника-пионера Сергея Сыроежкина.
На творческой встрече в Чите актёр поделится увлекательными историями и неизвестными фактами со съёмочной площадки фильма, ответит на интересующие зрителей вопросы.
Актёр фильма «Приключения Электроника» снимется в забайкальском кино
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