Прокуратура Бурятии предупредила недопустимости завышения цен на лекарства

Общество, Фото: прокуратура РБ

Прошло совещание по вопросам лекарственного обеспечения граждан



Работники прокуратуры Бурятии совместно с представителями министерства здравоохранения республики, Росздравнадзора по республике участвовали в заседании регионального отделения Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Бурятии.



- На заседании обсуждены вопросы лекарственного обеспечения граждан, в том числе граждан льготной категории. Совещание проведено в целях организации конструктивного взаимодействия и обмена информацией между участниками и иными региональными органами исполнительной власти для оперативного мониторинга в сфере ценообразования на лекарственные препараты и медицинские изделия, а также пресечения случаев отсутствия минимального ассортимента лекарств, обеспечения доступности лекарственного обеспечения населения республики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Кроме того, в ходе текущей надзорной деятельности прокуратурой выявлены единичные факты недостаточного количества или отсутствия минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Вскрыты отдельные нарушения условий и режима хранения жизненно важных лекарственных препаратов, отсутствия карантинной зоны для лекарственных средств с истекшим сроком годности.



По восьми представлениям районных прокуроров руководителями аптечных организаций обеспечено наличие лекарственных препаратов, устранены нарушения условий их хранения. В целях недопустимости необоснованного завышения цен на лекарства прокурорами 18 районов республики объявлено 31 предостережение аптечным организациям.

