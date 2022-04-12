В Бурятии «чёрным лесорубам» отменили условное наказание

Сельчане вырубили деревьев на 3,8 млн рублей



Прибайкальский районный суд в январе 2021 года вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей. Они признаны виновными в незаконной рубке леса.



В суде установлено, что в марте 2020 года сельчане по инициативе одного из них с целью получения прибыли решили совершить незаконные рубки деревьев в Прибайкальском лесничестве.



В период с марта по апрель 2020 года «чёрные лесорубы» незаконно заготовили древесину породы сосна объёмом 174 м3. Ущерб составил 3,8 млн рублей.



Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы, ранее судимому лицу – сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии особо режима, остальным – сроком от 3 до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет.



- Не согласившись с условным осуждением участников группы, государственный обвинитель принёс апелляционное представление, которое Верховным судом Бурятии удовлетворено, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Наказание в виде условного лишения свободы отменено, осуждённые направлены в исправительные колонии общего режима.

