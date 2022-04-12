Сельчане вырубили деревьев на 3,8 млн рублей
Прибайкальский районный суд в январе 2021 года вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей. Они признаны виновными в незаконной рубке леса.
В суде установлено, что в марте 2020 года сельчане по инициативе одного из них с целью получения прибыли решили совершить незаконные рубки деревьев в Прибайкальском лесничестве.
В период с марта по апрель 2020 года «чёрные лесорубы» незаконно заготовили древесину породы сосна объёмом 174 м3. Ущерб составил 3,8 млн рублей.
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы, ранее судимому лицу – сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии особо режима, остальным – сроком от 3 до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет.
- Не согласившись с условным осуждением участников группы, государственный обвинитель принёс апелляционное представление, которое Верховным судом Бурятии удовлетворено, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Наказание в виде условного лишения свободы отменено, осуждённые направлены в исправительные колонии общего режима.
В Бурятии «чёрным лесорубам» отменили условное наказание
Общество, Фото:
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