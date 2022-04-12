У мужчины нашли два пакета с коноплёй
В Бурятии суд признал виновным жителя Забайкальского края в незаконном приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере.
В суде установлено, что в декабре 2021 года сотрудники ГИБДД в ходе проверочных мероприятий на трассе в Бичурском районе остановили автомобиль. Во время осмотра в транспорте обнаружили два полимерных мешка с частями конопли, содержащими наркотическое средство. Общая масса наркотика составила 2 750 г.
- Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии осудили забайкальца за наркотики
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