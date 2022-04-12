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В Бурятии осудили забайкальца за наркотики

В Бурятии осудили забайкальца за наркотики
Общество,  Фото:pexels.com
У мужчины нашли два пакета с коноплёй

В Бурятии суд признал виновным жителя Забайкальского края в незаконном приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере.

В суде установлено, что в декабре 2021 года сотрудники ГИБДД в ходе проверочных мероприятий на трассе в Бичурском районе остановили автомобиль. Во время осмотра в транспорте обнаружили два полимерных мешка с частями конопли, содержащими наркотическое средство. Общая масса наркотика составила 2 750 г.

- Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
Забайкальский край прокуратура наркотики

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