В Бурятии осудили забайкальца за наркотики

У мужчины нашли два пакета с коноплёй



В Бурятии суд признал виновным жителя Забайкальского края в незаконном приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере.



В суде установлено, что в декабре 2021 года сотрудники ГИБДД в ходе проверочных мероприятий на трассе в Бичурском районе остановили автомобиль. Во время осмотра в транспорте обнаружили два полимерных мешка с частями конопли, содержащими наркотическое средство. Общая масса наркотика составила 2 750 г.



- Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

