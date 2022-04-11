Мэр Улан-Удэ: «Благодаря таким, как Леонид Синегрибов, память o Гepoяx-ocвoбoдитeляx бyдeт жить вечно»







В 1993 году Леонид Кириллович Синегрибов создал уникальную газету «Судьба» - единственное во всем мире издание жертв нацизма, которая распространяется по всей территории бывшего СССР, а также в Болгарии, Польше, Германии, Израиле, США и других странах. Учредитель газеты – Международный союз бывших малолетних узников фашизма.



- Я мог вернуться в Брянск, мог уехать на Дальний Восток, но остался здесь и стал своим. Я благодарен, что вы всегда помните об узниках и том ужасе, который пережили люди. Среди узников, переживших концлагеря, Освенцим, много долгожителей, которые перешагнули за 80, 90 лет. Они ещё живы, ещё работают и хотят оставить на память поколениям то, что они прожили, прочувствовали, и эту уверенность, что никогда больше на территории России не будет оккупации, никогда больше не будет топтаться враг у наших территорий, никогда больше не будут угоняться на чужбину наши дети, внуки и правнуки. Мы в этом уверены. И то, что сегодня переживает Мариуполь, наши солдаты освобождают наших людей – это наша натура такая. Мы - русские люди, уникальные, неповторимые. Но мы верим, что все это пройдёт, победа будет за нами, и мы будем вместе, - сказал Леонид Синегрибов.



















Государственный архив Бурятии провёл презентацию личного фонда Леонида Синегрибова – главного редактора газеты «Судьба», издания Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Презентация прошла сегодня, 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, приглашённый Леонидом Кирилловичем на мероприятие, отметил:- Пять миллионов советских граждан прошли через концлагерь и не все смогли выйти на свободу, но все жили надеждой на освобождение, на светлое будущее. И благодаря таким людям, как Леонид Кириллович, благодаря его настойчивости, его профессиональной работе, как журналиста, личным отношением, память o нaшиx Гepoяx-ocвoбoдитeляx бyдeт жить вечно. В два года попасть в концлагерь и пережить его, выйти и воссоединиться с семьей, это многого стоит. Леонид Кириллович не отбросил это, как страшное и ненужное, а наоборот постоянно будировал, постоянно искал факты, постоянно напоминал нам, что есть ужасы нацизма и есть наши Герои – освободители, об этом надо помнить всегда.Леонид Кириллович Синегрибов родился 15 марта 1941 года в городе Дятьково Брянской области. Осенью 1941 года немцы оккупировали его родной город. Отец ушёл в партизаны, а мать и 11-летний брат Валентин в 1942 году были отправлены в Германию. В 1943 году двухлетнего Лёню вместе с бабушкой также отправили в Германию.Там он находился в фашистском концлагере в городе Алитус, а бабушка была отправлена в Австрию на канатную фабрику, где плела канаты для немецких подводных лодок. Вскоре из концлагеря Леонид Синегрибов попал в семью Малевских – мирных жителей Алитуса.- В концлагерь я попал, будучи ребёнком, выжил благодаря людям, благодаря своей бабушке и землякам, которые были покрепче моей бабушки, и не дали пропасть ей и мне. Я был ребёнком слабым. Меня отобрали, поместили в санитарный вагон, а бабушку распределили дальше в Австрию. Я бы пропал, но полячка, медсестра по имени Ванда пришла и сказала женщинам, что завтра её смена и завтра будут детей кончать. И вот литовские женщины попросили вынести детей. Медсестра Ванда под халатом вынесла шестерых ребятишек. И эти женщины унесли нас, рискуя жизнью, по своим домам, - вспоминает Леонид Кириллович.После окончания войны его разыскал родной отец и забрал на Родину. В 1969 году после окончания Ленинградского университета Леонида Синегрибова отправили по распределению в Бурятскую АССР, где он начал работать в газете «Правда Бурятии» старшим литературным сотрудником отдела партийной жизни.В Государственный архив Бурятии Леонид Кириллович Синегрибов передал 415 документов. В результате описания документов личного происхождения сформировано 264 дела за 1910-2022 гг.В рамках архивного фестиваля «АрхивFEST/Бурятия-2022» (12+) сегодня были представлены свидетельство о рождении Леонида Синегрибова от 20 марта 1941 года, удостоверение-направление выпускника факультета журналистики Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова Л.К. Синегрибова в Бурятскую АССР от 3 июля 1969 г., почётная грамота Международного союза бывших малолетних узников фашизма Синегрибову и другие уникальные документы и фотографии.