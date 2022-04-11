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Иркутский питомник отправится на Донбасс для спасения кошек и собак

Иркутский питомник отправится на Донбасс для спасения кошек и собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Питомник «К-9» проведёт спасательную операцию «Zоодозор»

Иркутский питомник «К-9» проведёт спасательную операцию «Zоодозор» для животных, находящихся в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

- На территории Донбасса продолжают героически работать несколько приютов, которые в авральном режиме спасают животных. Также есть зоопарки, в которых звери остались одни, которым нужна помощь и поддержка. Иркутский питомник «К-9» не остался в стороне. Спасательная операция «Zоодозор» состоится в начале апреля и включит в себя: специализированный грузовик для перевозки животных, рассчитанный на спасение 200 животных, пикап с прицепом, в котором спасут еще около 50 животных. Транспорт отправится из Иркутска и повезёт помощь, как для людей, так и для животных, содержащихся в приютах и брошенных зоопарках, - сообщается на сайте Иркутского питомника.

В питомнике отмечают, что на сегодняшний день есть договоренность с волонтёрами в крупных городах, которые на обратном пути заберут себе часть животных. Также сотрудники питомника призывают неравнодушных жителей принять эвакуированных животных и внести вклад в пункт сбора гуманитарной помощи.
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