Питомник «К-9» проведёт спасательную операцию «Zоодозор»
Иркутский питомник «К-9» проведёт спасательную операцию «Zоодозор» для животных, находящихся в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
- На территории Донбасса продолжают героически работать несколько приютов, которые в авральном режиме спасают животных. Также есть зоопарки, в которых звери остались одни, которым нужна помощь и поддержка. Иркутский питомник «К-9» не остался в стороне. Спасательная операция «Zоодозор» состоится в начале апреля и включит в себя: специализированный грузовик для перевозки животных, рассчитанный на спасение 200 животных, пикап с прицепом, в котором спасут еще около 50 животных. Транспорт отправится из Иркутска и повезёт помощь, как для людей, так и для животных, содержащихся в приютах и брошенных зоопарках, - сообщается на сайте Иркутского питомника.
В питомнике отмечают, что на сегодняшний день есть договоренность с волонтёрами в крупных городах, которые на обратном пути заберут себе часть животных. Также сотрудники питомника призывают неравнодушных жителей принять эвакуированных животных и внести вклад в пункт сбора гуманитарной помощи.
Иркутский питомник отправится на Донбасс для спасения кошек и собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работа идёт с 4 апреля
Квадроцикл легко покорит бездорожье, а также пройдёт в болотистой местности
Первая пациентка рассказала о том, как всё прошло
Ещё 10 лет назад кабарга практически не встречалась, её чуть не истребили
Чаще всего за возвращение прежней вузовской системы выступают родители 11-классников
Туристы заезжают на плато Тапхар на машинах и наносят другой вред
Последствия от клещевого вирусного энцефалита могут быть печальными
Новшества начнут действовать с 1 июля
Ожидаются снег и ветер
Летать в дальневосточные города через Улан-Удэ становится выгоднее, чем через Иркутск
Осуждённые смогли обняться с приехавшими родственниками
В названии «Старт» заложена интересная аббревиатура
В Тункинскую долину прилетели сразу семь краснокнижных птиц
Дети познакомились с профессией пожарного
В Хоринском и Баунтовском районе состоялся профессиональный конкурс