Иркутский питомник отправится на Донбасс для спасения кошек и собак

Питомник «К-9» проведёт спасательную операцию «Zоодозор»



Иркутский питомник «К-9» проведёт спасательную операцию «Zоодозор» для животных, находящихся в Донецкой и Луганской Народных Республиках.



- На территории Донбасса продолжают героически работать несколько приютов, которые в авральном режиме спасают животных. Также есть зоопарки, в которых звери остались одни, которым нужна помощь и поддержка. Иркутский питомник «К-9» не остался в стороне. Спасательная операция «Zоодозор» состоится в начале апреля и включит в себя: специализированный грузовик для перевозки животных, рассчитанный на спасение 200 животных, пикап с прицепом, в котором спасут еще около 50 животных. Транспорт отправится из Иркутска и повезёт помощь, как для людей, так и для животных, содержащихся в приютах и брошенных зоопарках, - сообщается на сайте Иркутского питомника.



В питомнике отмечают, что на сегодняшний день есть договоренность с волонтёрами в крупных городах, которые на обратном пути заберут себе часть животных. Также сотрудники питомника призывают неравнодушных жителей принять эвакуированных животных и внести вклад в пункт сбора гуманитарной помощи.

