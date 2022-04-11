Работа идёт с 4 апреля
Памятники военной истории обновят ко Дню Победы, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ 46 памятников и скульптурных композиций, из них 22 памятника военной истории.
С 4 апреля сотрудники комбината по благоустройству приступили к работам в микрорайоне Таежный. У обелиска «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» будут покрашены металлические ограждения, урны и скамейки со спинкой.
С 6 апреля работы идут в мкрн Горького у Мемориала «Воинам, умершим от ран в госпиталях». Здесь выполняют работы по окраске металлических ограждений, урн и скамеек со спинкой.
Завершить работы планируют к 1 мая.
В Улан-Удэ ко Дню Победы приводят в порядок памятники
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