Большинство улан-удэнцев поддержали отказ от бакалавриата

Чаще всего за возвращение прежней вузовской системы выступают родители 11-классников



Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение пяти лет. Сервис SuperJob узнал, как экономически активные граждане, студенты вузов и родители 11-классников из Улан-Удэ относятся к подобному предложению.



Идею Виталия Милонова об отказе от двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриата и магистратуры) поддержали 2 из 3 жителей Улан-Удэ (66%). Против высказался лишь каждый десятый.



Чаще остальных за традиционную систему (специалитет с обучением в течение пяти лет) высказывались респонденты старше 45 лет и горожане, имеющие высшее образование (72 и 75% соответственно).



Среди опрошенных студентов вузов в Улан-Удэ 46% поддержали предложение об отказе от двухуровневой системы обучения, 31% проголосовали против.



А вот среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, за отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу пятилетнего обучения в вузах высказалось подавляющее большинство — 93%.



