В Забайкалье разъяснили про снятие ограничений на выезд и въезд через границу с КНР

Ограничения сняты только со стороны России



Заместитель министра планирования и развития Забайкалья Марина Степанова 11 апреля в ходе оперативного совещания в правительстве региона дала пояснения по ситуации с разрешением на выезд и въезд граждан через сухопутную границу с Китаем. По информации министерства, ограничения сняты только российской стороной.



- 9 апреля 2022 года оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принято решение о снятии ограничений на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы между Россией и КНР. Но это не значит, что пункты пропуска открыты. Мы понимаем, что ограничения должны быть сняты и со стороны Китайской Народной Республики, - сообщила Марина Степанова.



5 апреля посольство Китая в России сообщило также, что текущая эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день остаётся напряжённой, в пунктах пропуска через сухопутный участок китайско-российской границы все ещё действует режим, предусматривающий запрет на пассажирское сообщение и разрешение на грузовое.



Крупнейший транзитный железнодорожный пункт пропуска Забайкальск на границе с Китаем открыли после реконструкции 8 апреля. Пропускная способность пункта пропуска составит 52 железнодорожных состава в сутки, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

