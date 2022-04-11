В Бурятии ленивые автомобилисты заполонили «стоянку Чингисхана»

Туристы заезжают на плато Тапхар на машинах и наносят другой вред
В паблике «Весь Улан-Удэ» в соцсети «Вконтакте» опубликовали пост местной жительницы, которая раскритиковала автолюбителей, заезжающих на плато Тапхар.
- Красивейшее место, космическое, я бы даже сказала! Куда смотрит администрация Иволгинского района, это ведь замечательный туристический объект. Почему заезжают на автомобилях прямо на самом плато!? Ведь можно оставить машину внизу, перед «жандармом» и просто пройтись. Народ обленился, приехать в такое место и всё испоганить. Материться охота, - заявила автор.
По её словам, десять лет назад там не было никакого проезда, однако сейчас дорогу так «раскатали», что туда можно заехать на машине без особого труда.
- Десять лет назад не было никакой дороги наверху, а теперь уже через всё плато! В некоторых странах подобные и совсем маленькие объекты(спальники) охраняют и возят туда туристов. А мы не умеем, не ценим своё богатство, - возмущается местная жительница.
Также туристы-вандалы на «космодроме» (так называют вершину плато) перебирают камни, которые нельзя трогать. Помимо этого, сжигают сухую траву, в результате чего подпалены деревья.
- Спрашивается какого чёрта вы их там собираете!? На вершине плато «Космодром» имеются древние херексуры (курганы – ред.), дебилы их ломают, не знают об этом. Турики ставят на маршрутах в тайге, горах, где есть курумники (хаотично разбросанные камни – ред.), чтобы не заблудиться, если кто не в курсе. Вообще не трогайте камни, вы в гостях на природе, а не у себя дома. Дома двигайте, что хотите и, как хотите. И ещё кто-то подпалил там деревья подгорели, по неосторожности, скорее всего, - поделилась очевидец.
Она также попросила не оставлять мусор и не бросать окурки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний. В список вошли два места - это плато Тапхар и святыня Баргузинской долины – камень Бухэ-Шулун, что в переводе с бурятского означает «Камень-бык».
В паблике «Весь Улан-Удэ» в соцсети «Вконтакте» опубликовали пост местной жительницы, которая раскритиковала автолюбителей, заезжающих на плато Тапхар.
- Красивейшее место, космическое, я бы даже сказала! Куда смотрит администрация Иволгинского района, это ведь замечательный туристический объект. Почему заезжают на автомобилях прямо на самом плато!? Ведь можно оставить машину внизу, перед «жандармом» и просто пройтись. Народ обленился, приехать в такое место и всё испоганить. Материться охота, - заявила автор.
По её словам, десять лет назад там не было никакого проезда, однако сейчас дорогу так «раскатали», что туда можно заехать на машине без особого труда.
- Десять лет назад не было никакой дороги наверху, а теперь уже через всё плато! В некоторых странах подобные и совсем маленькие объекты(спальники) охраняют и возят туда туристов. А мы не умеем, не ценим своё богатство, - возмущается местная жительница.
Также туристы-вандалы на «космодроме» (так называют вершину плато) перебирают камни, которые нельзя трогать. Помимо этого, сжигают сухую траву, в результате чего подпалены деревья.
- Спрашивается какого чёрта вы их там собираете!? На вершине плато «Космодром» имеются древние херексуры (курганы – ред.), дебилы их ломают, не знают об этом. Турики ставят на маршрутах в тайге, горах, где есть курумники (хаотично разбросанные камни – ред.), чтобы не заблудиться, если кто не в курсе. Вообще не трогайте камни, вы в гостях на природе, а не у себя дома. Дома двигайте, что хотите и, как хотите. И ещё кто-то подпалил там деревья подгорели, по неосторожности, скорее всего, - поделилась очевидец.
Она также попросила не оставлять мусор и не бросать окурки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний. В список вошли два места - это плато Тапхар и святыня Баргузинской долины – камень Бухэ-Шулун, что в переводе с бурятского означает «Камень-бык».