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В Бурятии рассказали, что делать при укусе клеща

В Бурятии рассказали, что делать при укусе клеща
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последствия от клещевого вирусного энцефалита могут быть печальными

О мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Может привести к инвалидности и смерти.

Возбудитель болезни передаётся человеку в первые минуты присасывания заражённого вирусом клеща вместе со слюной. Клеща можно подцепить при посещении лесов, парков, а также на индивидуальных садово-огородных участках. Также клеща могут принести собаки, кошки или люди – на одежде, с цветами, ветками и т. д. В этом случае может произойти заражение людей, не посещающих лес.

Следует быть осторожными любителям употребления в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому на неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.,

Также заразиться можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчёсывании места укуса.

Какие основные признаки болезни?

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъёмом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

Кто подвержен заражению?

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник, обшлага, под брюки. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие и уничтожающие их средства – акарицидно-репеллентные и акарицидные, которыми обрабатывают одежду.

Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

- Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать, - предупреждают специалисты.

Также необходимо поставить профилактические прививки против клещевого энцефалита.

Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита?

В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах поликлиник, медсанчастей, НИИ, оказывающих данную услугу, после консультации врача.

Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

Что делать и куда обращаться, если непривитого укусил клещ?

Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в сроки не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям. В том случае, если присасывание клеща произошло на неэндемичной по клещевому энцефалиту территории, то сначала проводится исследование клеща на наличие вируса и затем по показаниям проводится серопрофилактика.

Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,

- если осталась чёрная точка, то есть ротовой аппарат остался в коже, обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща необходимо доставить на исследование в микробиологическую лабораторию.

Как сообщал «Байкал-Daily», сезон активности клещей в Бурятии уже начался. Пока не зарегистрирована ни одного укуса

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