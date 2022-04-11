В Бурятии рассказали, что делать при укусе клеща

Последствия от клещевого вирусного энцефалита могут быть печальными
О мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Может привести к инвалидности и смерти.
Возбудитель болезни передаётся человеку в первые минуты присасывания заражённого вирусом клеща вместе со слюной. Клеща можно подцепить при посещении лесов, парков, а также на индивидуальных садово-огородных участках. Также клеща могут принести собаки, кошки или люди – на одежде, с цветами, ветками и т. д. В этом случае может произойти заражение людей, не посещающих лес.
Следует быть осторожными любителям употребления в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому на неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.,
Также заразиться можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчёсывании места укуса.
Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъёмом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.
Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.
Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник, обшлага, под брюки. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей используют отпугивающие и уничтожающие их средства – акарицидно-репеллентные и акарицидные, которыми обрабатывают одежду.
Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
- Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать, - предупреждают специалисты.
Также необходимо поставить профилактические прививки против клещевого энцефалита.
Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита?
В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах поликлиник, медсанчастей, НИИ, оказывающих данную услугу, после консультации врача.
Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда на неблагополучную территорию.
Что делать и куда обращаться, если непривитого укусил клещ?
Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в сроки не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям. В том случае, если присасывание клеща произошло на неэндемичной по клещевому энцефалиту территории, то сначала проводится исследование клеща на наличие вируса и затем по показаниям проводится серопрофилактика.
Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
- если осталась чёрная точка, то есть ротовой аппарат остался в коже, обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
Снятого клеща необходимо доставить на исследование в микробиологическую лабораторию.
Как сообщал «Байкал-Daily», сезон активности клещей в Бурятии уже начался. Пока не зарегистрирована ни одного укуса.
В Бурятии рассказали, что делать при укусе клеща
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новшества начнут действовать с 1 июля
Ожидаются снег и ветер
Летать в дальневосточные города через Улан-Удэ становится выгоднее, чем через Иркутск
Осуждённые смогли обняться с приехавшими родственниками
В названии «Старт» заложена интересная аббревиатура
В Тункинскую долину прилетели сразу семь краснокнижных птиц
Дети познакомились с профессией пожарного
В Хоринском и Баунтовском районе состоялся профессиональный конкурс
О введении особого противопожарного режима сообщил глава Бурятии
В общественном транспорте возник технический сбой
Еши Намжил лама дал советы для улучшения благосостояния
Для демонтажа потребовалось два дня
14-летний ребёнок был сильно истощён и так обессилен, что не мог двигаться
Лесники призывают очистить свои участки от мусора
Число умерших за пандемию приближается к 3000