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Мрачная погода задержится в Бурятии

Мрачная погода задержится в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидаются снег и ветер

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Судя по нему, в ближайшие дни не ожидается прояснения погоды и потепления. Максимальная температура воздуха днём составит не более +11, а ночные достигнут -18 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 12 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +4,+9, местами от -2 до +3.

В среду, 13 апреля, также ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +4,+9, местами -2,+3.

В четверг, 14 апреля, по-прежнему переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +6,+11, местами 0,+5.
прогноз погоды

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