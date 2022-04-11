Мрачная погода задержится в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидаются снег и ветер



Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Судя по нему, в ближайшие дни не ожидается прояснения погоды и потепления. Максимальная температура воздуха днём составит не более +11, а ночные достигнут -18 градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 12 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +4,+9, местами от -2 до +3.



В среду, 13 апреля, также ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +4,+9, местами -2,+3.



В четверг, 14 апреля, по-прежнему переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +6,+11, местами 0,+5.

