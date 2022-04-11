Ожидаются снег и ветер
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Судя по нему, в ближайшие дни не ожидается прояснения погоды и потепления. Максимальная температура воздуха днём составит не более +11, а ночные достигнут -18 градусов.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 12 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +4,+9, местами от -2 до +3.
В среду, 13 апреля, также ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +4,+9, местами -2,+3.
В четверг, 14 апреля, по-прежнему переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +6,+11, местами 0,+5.
Мрачная погода задержится в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новшества начнут действовать с 1 июля
Ожидаются снег и ветер
Летать в дальневосточные города через Улан-Удэ становится выгоднее, чем через Иркутск
Осуждённые смогли обняться с приехавшими родственниками
В названии «Старт» заложена интересная аббревиатура
В Тункинскую долину прилетели сразу семь краснокнижных птиц
Дети познакомились с профессией пожарного
В Хоринском и Баунтовском районе состоялся профессиональный конкурс
О введении особого противопожарного режима сообщил глава Бурятии
В общественном транспорте возник технический сбой
Еши Намжил лама дал советы для улучшения благосостояния
Для демонтажа потребовалось два дня
14-летний ребёнок был сильно истощён и так обессилен, что не мог двигаться
Лесники призывают очистить свои участки от мусора
Число умерших за пандемию приближается к 3000