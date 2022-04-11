Директор улан-удэнского аэропорта призвал «поменять психологию»







Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля запустили прямой рейс Улан-Удэ – Южно-Сахалинск . Время полёта составляет четыре часа. По мнению Гармаева, рейс будет пользоваться спросом у пассажиров.

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев призвал летать в регионы Дальнего Востока не через соседний Иркутск, а через Улан-Удэ. В последнее время возросло число рейсов, и улететь из Бурятии можно во многие города ДФО.- Дальневосточное направление для нашего аэропорта является одним из самых приоритетных. Сейчас из международного аэропорта «Байкал» выполняются рейсы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск. Поэтому все бросаем психологию «Я летаю на Дальний Восток через Иркутск», врубаем психологию «Я летаю на Дальний восток через Улан-Удэ». Всех приглашаем на рейс. «Аврора», молодцы, «ИрАэро», молодцы. Летаем на Дальний восток, он очень интересен! – сказал Дмитрий Гармаев на видео, опубликованном в своём Telegram-канале.