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Директор улан-удэнского аэропорта призвал «поменять психологию»

Директор улан-удэнского аэропорта призвал «поменять психологию»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летать в дальневосточные города через Улан-Удэ становится выгоднее, чем через Иркутск

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев призвал летать в регионы Дальнего Востока не через соседний Иркутск, а через Улан-Удэ. В последнее время возросло число рейсов, и улететь из Бурятии можно во многие города ДФО.

- Дальневосточное направление для нашего аэропорта является одним из самых приоритетных. Сейчас из международного аэропорта «Байкал» выполняются рейсы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск. Поэтому все бросаем психологию «Я летаю на Дальний Восток через Иркутск», врубаем психологию «Я летаю на Дальний восток через Улан-Удэ». Всех приглашаем на рейс. «Аврора», молодцы, «ИрАэро», молодцы. Летаем на Дальний восток, он очень интересен! – сказал Дмитрий Гармаев на видео, опубликованном в своём Telegram-канале.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля запустили прямой рейс Улан-Удэ – Южно-Сахалинск. Время полёта составляет четыре часа. По мнению Гармаева, рейс будет пользоваться спросом у пассажиров. 
Аэропорт "Байкал" авиаперевозки

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