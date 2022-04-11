В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей





В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл День открытых дверей. Близкие навестили положительно характеризующихся осуждённых отряда № 3.Гостям провели экскурсию, познакомив с условиями, в которых содержатся их родные. После чего в клубе состоялся концерт, подготовленный осуждёнными, входящими в состав кружка художественной самодеятельности. Также родным показали видеоролик о жизнедеятельности колонии.Кроме прочего, осуждённым и их родным было предоставлено время свободного общения.Дедушке одной из осуждённых подарили тёплые вязаные носки. Их женщины подготовили в рамках благотворительной акции «Подари тепло», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.