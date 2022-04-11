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В Бурятии ввели запрет на посещение лесов

В Бурятии ввели запрет на посещение лесов
Общество, 
О введении особого противопожарного режима сообщил глава Бурятии

В Бурятии, за исключением северных районов, введён особый противопожарный режим. Об этом утром 11 апреля сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

Введён запрет на посещение лесов, за исключением оборудованных мест отдыха (которые опаханы минерализированной полосой, оборудованы кострищами, скамейками и средствами тушения). Список, где можно отдыхать, будет опубликован агентством лесного хозяйства, у таких мест стоят информационные щиты.

Введены строгие правила нахождения в лесу, запрет на разведение костров на землях всех категорий.

- Вы, наверное, помните, что в прошлом году я получил штраф за нарушение особого режима. Развел я костёр на берегу реки, где это тоже запрещено, - отметил Алексей Цыденов.

Кстати, тогда главу Бурятии оштрафовали на три тысячи рублей. О произошедшем он сообщил сам, опубликовав постановлении о назначении штрафа и фотографию тех самых, так и не приготовленных, шашлыков.

Помимо этого, действует полный запрет на выжигание сухой травы и мусора, за исключением профилактических работ, которые проводят лесники.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время действия особого режима грозит штраф в размере 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

В Бурятии к тушению лесных пожаров подготовлено более 3,3 тысяч человек из числа лесной охраны, аварийно-спасательных формирований, лесопользователей, а также 1440 единиц техники.

- Но это может оказаться каплей в море, если НЕ соблюдать МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Земляки, прошу к этому отнестись сознательно, рачительно и по-хозяйски. Год сложный: и по прогнозам синоптиков, и просто потому, что в прошлом году была высокая трава, которая сейчас представляет большую угрозу для лесов и даже населённых пунктов, - призвал Алексей Цыденов.

Если увидели задымление или пожар, звоните на телефон лесной охраны (3012) 20-44-44.

Лес особый противопожарный режим

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