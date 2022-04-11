В общественном транспорте возник технический сбой
Улан-удэнцы жалуются на то, что в автобусах перестали принимать банковские карты, и требуют только наличную оплату. В мэрии, в свою очередь, подтвердили, что такая проблема, действительно, возникла.
- В выходные дни в общественном транспорте перестали работать терминалы безналичной оплаты проезда марки «Инженико». В трамваях в основном используются терминалы «Ньюпос». Проблема произошла у некоторых автобусных перевозчиков, - сообщили в администрации города.
По информации ООО «Оператор транспортных сервисов», проблема с терминалами носит технический характер и в ближайшее время будет устранена.
Сегодня в МУП «Городские маршруты» терминалы «Инженико» меняют на «Ньюпос». Ожидается, что обслуживание по безналу в муниципальных автобусах в полном объёме возобновится с завтрашнего дня, 12 апреля. У частных перевозчиков – в течение недели.
Поэтому пассажирам пока рекомендуют иметь наличные деньги на случай отсутствия возможности оплаты проезда безналичным способом.
В автобусах Улан-Удэ перестали работать терминалы безналичной оплаты
Общество, Фото:
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