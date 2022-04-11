В автобусах Улан-Удэ перестали работать терминалы безналичной оплаты

В общественном транспорте возник технический сбой



Улан-удэнцы жалуются на то, что в автобусах перестали принимать банковские карты, и требуют только наличную оплату. В мэрии, в свою очередь, подтвердили, что такая проблема, действительно, возникла.



- В выходные дни в общественном транспорте перестали работать терминалы безналичной оплаты проезда марки «Инженико». В трамваях в основном используются терминалы «Ньюпос». Проблема произошла у некоторых автобусных перевозчиков, - сообщили в администрации города.



По информации ООО «Оператор транспортных сервисов», проблема с терминалами носит технический характер и в ближайшее время будет устранена.



Сегодня в МУП «Городские маршруты» терминалы «Инженико» меняют на «Ньюпос». Ожидается, что обслуживание по безналу в муниципальных автобусах в полном объёме возобновится с завтрашнего дня, 12 апреля. У частных перевозчиков – в течение недели.



Поэтому пассажирам пока рекомендуют иметь наличные деньги на случай отсутствия возможности оплаты проезда безналичным способом.



