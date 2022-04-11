Бурятский лама рассказал, что убийство мышей притягивает бедность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Еши Намжил лама дал советы для улучшения благосостояния



10 апреля настоятель Курумканского дацана Еши Намжил Лама (Олег Намжилов) на странице в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской) поделился несложными советами для улучшения и сохранения материального благосостояния.



По словам буддийского священнослужителя, при соблюдении этих правил в повседневной жизни можно сохранить и даже преумножить свой достаток.



- Эти правила основаны на балансе энергий человека и окружающего пространства. Если чья-то энергетика «имеет дыры», то есть потери, тогда материальные убытки неизбежны. И наоборот, если все «дыры» закрыты, тогда рост благосостояния обязательно скоро наступит, - рассказал Еши Намжил лама.



Согласно верованиям, появление мышей – это символ богатства. Даже во сне увиденная мышь притягивает деньги, отмечает настоятель дацана. Поэтому лама настоятельно рекомендует не расправляться с ними, а просто прогонять.



- Убивая мышей, мы сами, собственноручно «закрываем двери» богатства или же, иначе говоря, «открываем двери» убытков и потерь. Есть много современных способов для изгнания мышей. В древности буряты жгли шерсть любого животного под полом. Ведь запах палёной шерсти для них невыносим, поэтому они сразу же покидают то место, - поделился Еши Намжил лама.



Далее следует избавиться от всего старого, гнилого, испорченного и прочего. Еши Намжил лама привёл несколько примеров.



- Если питаться из посуды со сколами, дырами, трещинами, тогда скоро будете голодать. Если одеваться в рваное, нецелое (пусть даже и модное), тогда будете страдать от холода, зноя или осадков. Если на вашей территории есть что-то сломанное, гнилое, непригодное и т.д. (например, очень старая неработающая техника, инструменты, рухлядь какая-нибудь или фундамент, полы сгнили, появился грибок и т.д.), тогда очень трудно будет реализовать планы, получить плоды, результаты от вашей деятельности, работы, - пояснил лама.



Он отметил, что всю посуду и любые ёмкости нужно обязательно чем-то накрывать сверху, потому что пустота в посуде способствует притягивать энергетику бедности.



Также не стоит жаловаться на жизнь, всегда выражать недовольство и искать негатив. Буддисты верят, что таким образом впустую тратится много энергии, и она не успевает восполняться.



- Не стоит говорить, повторять много раз, что у вас нет денег, что вы бедны и несчастны, особенно – во всеуслышанье. Такими речами «притягиваются» недостаток, безденежье. Также не стоит хвастаться своим благосостоянием, имуществом – привлечёте воров, мошенников. Хорошим подспорьем может быть соблюдение нужных цветовых расцветок в повседневной одежде и стрижки волос в особые лунные дни, притягивающие достаток, - поведал лама.



Всем известно, что воровство – это большой грех. Лама утверждает, что присвоение чужого является одной из самых главных причин бедности.



- Самой главной причиной нашей бедности является воровство. Если мы часто мечтаем присвоить чужие деньги или другие материальные ценности, то таким образом мы развиваем, тренируем, увеличиваем в своём уме жадность, алчность. Если присвоить что-то чужое, личное – это большой грех, за который придётся всё время испытывать нужду, нехватку денег, постоянно будет чего-то не доставаться. Если присвоить общественное, принадлежащее народу, большому количеству людей, тогда у такого человека будут неописуемые страдания абсолютной нищеты. Нужно гнать от себя такие мысли и стараться желать всем достатка и радости, - добавил настоятель дацана.



Еши Намжил лама поделился интересным фактом, что буддисты стараются не брать в долг, а если и берут, то возвращают его как можно скорее.



- Истинные буддисты никогда не испытывают большой нужды и стараются не брать в долг. Потому что понимают – будущее неопределённо и могут уйти в любой момент, не оплатив кредит. Если его неоплаченный кредит придётся гасить кому-то другому, то это ляжет тяжким бременем на его следующее перерождение, - поделился лама.



Священнослужитель не отрицает того факта, что есть ещё и другие способы, однако эти советы самые надёжные и известные.



- Эти советы призваны сбалансировать энергию человека и окружающего пространства и притянуть всё лучшее. Из разных текстов, статей я собрал их, чтобы помочь как можно большему количеству людей пережить это трудное время, - подытожил лама.



