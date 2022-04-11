В центре Улан-Удэ сняли световые сетки с яблонь

Для демонтажа потребовалось два дня
В Улан-Удэ на улице Ленина сняли световые сетки с яблонь. Это сделано для того, чтобы дать деревьям распустить зелёную крону – для этого необходимо пространство для роста.
Сверкающая яблоневая аллея сразу же полюбилась горожанам. Иллюминация представляет собой аллею из яблонь, на которой расположена светодиодная сетка, она «окутывает» дерево и создаёт эффект «шапочки».
Для демонтажа сеток сотрудникам «Горсвета» понадобилось два дня, семь электромонтёров и две автовышки. Сети отвезли на склад до следующей зимы.
МБУ «Горсвет» занимается архитектурно-художественной подсветкой и праздничной иллюминацией столицы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», светодиодную подсветку на яблонях установили в конце 2020 года
. Светящиеся деревья создали особую уютную атмосферу, особенно в разгар морозов.
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