Лесники призывают очистить свои участки от мусора
По состоянию на утро 11 апреля, возгораний в лесном фонде Бурятии не зарегистрировано.
Лесники призывают очистить свои участки от мусора. Собственникам участков, прилегающих к лесу необходимо самостоятельно обеспечить свою безопасность и исключить риск перехода огня как со своего участка в лес, так и с леса на участок. Чтобы не допустить возгорания, необходимо:
- Очистить свой и прилегающий к лесу участок от сухой травы и мусора;
- Подготовить оборудование для тушения возгорания – это могут быть лопаты, грабли, вёдра и бочки с водой;
- Соблюдать правила пожарной безопасности.
Лесники Бурятии призывают жителей ответственно отнестись к пожароопасному сезону. Весну в республике специалисты ожидают более жаркой и напряжённой, чем в прошлом году.
Агентство лесного хозяйства Бурятии просит жителей сообщать о каждом обнаруженном выбросе дыма в лесах на телефон горячей линии «лесной охраны» (3012) 20-44-44.
В Бурятии на утро 11 апреля нет лесных пожаров
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