В дело вмешалась прокуратура
Житель Бурятии направил письменное обращение по вопросам оформления листка временной нетрудоспособности и предоставления выписки из медицинской карты в региональное отделение Фонда социального страхования России по республике.
Однако копия обращения в уполномоченный на его рассмотрение орган по надзору в сфере здравоохранения в семидневный срок не направлена. Ответ заявителю дан с нарушением установленного законом 30-дневного срока.
Заявитель обратился в прокуратуру.
Заместитель прокурора республики внёс представление управляющему региональным отделением фонда, которое удовлетворено. Специалиста учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.
В отношении должностного лица учреждения возбуждено административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии затянули с ответном на обращение
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