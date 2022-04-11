Жителю Бурятии затянули с ответном на обращение

В дело вмешалась прокуратура



Житель Бурятии направил письменное обращение по вопросам оформления листка временной нетрудоспособности и предоставления выписки из медицинской карты в региональное отделение Фонда социального страхования России по республике.



Однако копия обращения в уполномоченный на его рассмотрение орган по надзору в сфере здравоохранения в семидневный срок не направлена. Ответ заявителю дан с нарушением установленного законом 30-дневного срока.



Заявитель обратился в прокуратуру.



Заместитель прокурора республики внёс представление управляющему региональным отделением фонда, которое удовлетворено. Специалиста учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.



В отношении должностного лица учреждения возбуждено административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

