В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек

При тушении пожара, произошедшего в жилом доме, были найдены тела трёх человек



10 апреля около 6 часов утра поступило сообщение о пожаре жилого дома в Балее, при тушении которого были обнаружены тела трёх человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам».



- Следователи совместно с сотрудниками полиции, МЧС провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы и образцы веществ. По ним будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза в целях установления источника и причины возгорания, - сообщают в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Установлены личности обнаруженных после тушения пожара людей, это две женщины 45 и 63 лет и девочка 2015 года рождения. Для выяснения причины смети погибших назначены судебные медицинские экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего.



По одной из версий следствия, пожар мог произойти из-за нарушения хозяевами дома правил пожарной безопасности. У следствия имеются данные о том, что накануне в доме, где произошёл пожар, пили спиртное.





