Александр Кондрашин также примет участие в тренировочных сборах
С 9 по 30 апреля в составе взрослой сборной России по пулевой стрельбе бурятский спортсмен Александр Кондрашин впервые отправится на тренировочные сборы в Республику Беларусь с дальнейшим выступлением на международных соревнованиях в Минске.
В соревнованиях планируют участвовать спортсмены из стран СНГ.
Возрастное ограничение 0+
Бурятский спортсмен выступит на соревнованиях в Минске
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Александр Кондрашин также примет участие в тренировочных сборах
Концерт «Хора Турецкого» на площади Советов, шоссейная велогонка, последние дни и снос кинотеатра «Октябрь»
«Напомним, его нашли в центре города, и он был очень напуган», - сообщается в соцсети
В сквере появится геодезический столб «Карандаш», современный «сухой» фонтан, альпийская горка
Скончались два пациента с коронавирусом
Лесной пожар в Закаменском районе был потушен
Ущерб потерпевший оценил в 60 тысяч
У мужчины двое детей
Мужчине аферисты сообщили, что неизвестные пытаются снять с его счетов средства
Дисквалификация отсчитывается с декабря 2020 года
Ожидается мокрый снег и ветер
ЗАГС опубликовал статистические данные
Соревнования проведут в Кабанском районе
Следствие подозревает его в хищении бюджетных денег
Мероприятие проведут летом в форме народных гуляний