Бурятский спортсмен выступит на соревнованиях в Минске

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Александр Кондрашин также примет участие в тренировочных сборах



С 9 по 30 апреля в составе взрослой сборной России по пулевой стрельбе бурятский спортсмен Александр Кондрашин впервые отправится на тренировочные сборы в Республику Беларусь с дальнейшим выступлением на международных соревнованиях в Минске.



В соревнованиях планируют участвовать спортсмены из стран СНГ.



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