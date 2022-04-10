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Бурятский спортсмен выступит на соревнованиях в Минске

Бурятский спортсмен выступит на соревнованиях в Минске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Александр Кондрашин также примет участие в тренировочных сборах

С 9 по 30 апреля в составе взрослой сборной России по пулевой стрельбе бурятский спортсмен Александр Кондрашин впервые отправится на тренировочные сборы в Республику Беларусь с дальнейшим выступлением на международных соревнованиях в Минске.

В соревнованиях планируют участвовать спортсмены из стран СНГ.

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пулевая стрельба

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