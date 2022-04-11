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Местами по Бурятии снег

Местами по Бурятии снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +4, +9, местами -1, +4.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днём 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +6, +8. 
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