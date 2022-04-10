В Улан-Удэ двухлетний ребёнок оказался запертым в доме



Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что жительница посёлка Солдатский в Улан-Удэ нуждается в помощи. Оказалось, что двухлетний ребёнок находится один в запертом доме.



Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, на место оперативно выехали спасатели. Они в присутствии хозяйки дома вскрыли пластиковое окно и проникли в помещение, где находился ребёнок в удовлетворительном состоянии, и передали его родителям.





