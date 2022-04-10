Ещё 67 человек заболели COVID-19 в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончались два пациента с коронавирусом



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 10 апреля зарегистрировано 135122 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59723) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 67 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 60 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.



По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 10 апреля, в стационарах получают лечение 248 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 188. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов.



В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –14 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 8.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 323 койки: занято –248, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,8%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 486 человек.



Выздоровели от COVID-19 – 131337 человек, в том числе за сутки 59 пациентов, дополнительно снято с наблюдения – 70.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2981 человек, в том числе за прошедшие сутки два пациента старше 65 лет.

