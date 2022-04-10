Лесной пожар в Закаменском районе был потушен
За последние сутки в республике проводились работы по тушению 1 лесного пожара в Закаменском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 95 человек из числа лесной охраны, привлечённых и пожарных-десантников. Задействовано 13 единиц лесопожарной техники.
Лесной пожар ликвидирован на площади 24 га.
На утро 10 апреля в республике новых возгораний в лесах не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Жителей Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать о выбросах дыма в лесу на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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