В Бурятии нет лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Лесной пожар в Закаменском районе был потушен



За последние сутки в республике проводились работы по тушению 1 лесного пожара в Закаменском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 95 человек из числа лесной охраны, привлечённых и пожарных-десантников. Задействовано 13 единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар ликвидирован на площади 24 га.



На утро 10 апреля в республике новых возгораний в лесах не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Жителей Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать о выбросах дыма в лесу на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

