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В Забайкалье двое парней, покатавшись на угнанном авто, подожгли его

В Забайкалье двое парней, покатавшись на угнанном авто, подожгли его
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб потерпевший оценил в 60 тысяч

В полицию поступило сообщение о машине, сгоревшей на окраине посёлка Арамогойтуй Забайкальского края. Был установлен владелец авто. Потерпевший заявил, что неделю не находился по месту жительства, а вернувшись, обнаружил взломанным навесной замок на гараже и отсутствие «Москвича».

Позже были задержаны и доставлены в отдел полиции 25-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за угон, местный житель и его 19-летний подельник. Они признались, что, заметив длительное отсутствие хозяина дома, проникли в гараж и совершили угон. Прокатившись, бросили машину и подожгли.

Возбуждены уголовные дела. Сгоревший автомобиль потерпевший оценил в 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
угон уголовное дело

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