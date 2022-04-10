В Забайкалье двое парней, покатавшись на угнанном авто, подожгли его

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ущерб потерпевший оценил в 60 тысяч



В полицию поступило сообщение о машине, сгоревшей на окраине посёлка Арамогойтуй Забайкальского края. Был установлен владелец авто. Потерпевший заявил, что неделю не находился по месту жительства, а вернувшись, обнаружил взломанным навесной замок на гараже и отсутствие «Москвича».



Позже были задержаны и доставлены в отдел полиции 25-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за угон, местный житель и его 19-летний подельник. Они признались, что, заметив длительное отсутствие хозяина дома, проникли в гараж и совершили угон. Прокатившись, бросили машину и подожгли.



Возбуждены уголовные дела. Сгоревший автомобиль потерпевший оценил в 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

