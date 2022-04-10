За миллионный долг по алиментам житель Бурятии получил условный срок



Судебным приказом мирового судьи с жителя Бурятии в пользу бывшей жены были взысканы алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка и иных доходов ежемесячно. Мужчина должен был выплачивать их, начиная с 19 июня 2012 года до достижения их совершеннолетия.



Однако житель региона неоднократно свои алиментные обязательства не исполнял. Иную материальную помощь в содержании своих детей не оказывал.



И в итоге общая задолженность по алиментам по состоянию на январь 2022 года составляет 1 331 765,89 руб.



Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину признал.



- За неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно гражданин Д. осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.



Приговор суда в законную силу не вступил.

