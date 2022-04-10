РУСАДА объявило о 4-летней дисквалификации Александра Богомоева

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Дисквалификация отсчитывается с декабря 2020 года



Спортсмена из Бурятии Александра Богомоева дисквалифицировали на четыре года.



- Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Богомоева Александра (вид спорта – спортивная борьба) на 4 года за нарушение п. 2.1 и 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Минспорта России от «09» августа 2016 г. № 947 (с изменениями, вступившими в силу с 17 января 2019 года), начиная с 4 декабря 2020 года, - сообщается на сайте РУСАДА.



Таким образом, дисквалификация отсчитывается с 4 декабря 2020 года.



