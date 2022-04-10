Дисквалификация отсчитывается с декабря 2020 года
Спортсмена из Бурятии Александра Богомоева дисквалифицировали на четыре года.
- Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Богомоева Александра (вид спорта – спортивная борьба) на 4 года за нарушение п. 2.1 и 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Минспорта России от «09» августа 2016 г. № 947 (с изменениями, вступившими в силу с 17 января 2019 года), начиная с 4 декабря 2020 года, - сообщается на сайте РУСАДА.
Таким образом, дисквалификация отсчитывается с 4 декабря 2020 года.
РУСАДА объявило о 4-летней дисквалификации Александра Богомоева
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