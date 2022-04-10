 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 апреля

09 апреля

08 апреля

Популярное

РУСАДА объявило о 4-летней дисквалификации Александра Богомоева

РУСАДА объявило о 4-летней дисквалификации Александра Богомоева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дисквалификация отсчитывается с декабря 2020 года

Спортсмена из Бурятии Александра Богомоева дисквалифицировали на четыре года.

- Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Богомоева Александра (вид спорта – спортивная борьба) на 4 года за нарушение п. 2.1 и 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Минспорта России от «09» августа 2016 г. № 947 (с изменениями, вступившими в силу с 17 января 2019 года), начиная с 4 декабря 2020 года, - сообщается на сайте РУСАДА.

Таким образом, дисквалификация отсчитывается с 4 декабря 2020 года.

спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Братчанин перевёл мошенникам полмиллиона
Братчанин перевёл мошенникам полмиллиона
Общество, 10.04.2022
Мужчине аферисты сообщили, что неизвестные пытаются снять с его счетов средства
РУСАДА объявило о 4-летней дисквалификации Александра Богомоева
РУСАДА объявило о 4-летней дисквалификации Александра Богомоева
Общество, 10.04.2022
Дисквалификация отсчитывается с декабря 2020 года
Слякотная погода сохранится в Бурятии
Слякотная погода сохранится в Бурятии
Общество, 10.04.2022
Ожидается мокрый снег и ветер 
В Бурятии почти одинаковое количество браков и разводов
В Бурятии почти одинаковое количество браков и разводов
Общество, 09.04.2022
ЗАГС опубликовал статистические данные 
Второй этап чемпионата Бурятии по мотокроссу пройдёт в мае
Второй этап чемпионата Бурятии по мотокроссу пройдёт в мае
Общество, 09.04.2022
Соревнования проведут в Кабанском районе
Забайкалье примет фестиваль «Казачий разгуляй»
Забайкалье примет фестиваль «Казачий разгуляй»
Общество, 09.04.2022
Мероприятие проведут летом в форме народных гуляний
Театральные коллективы Бурятии посоревнуются в эстрадном жанре
Театральные коллективы Бурятии посоревнуются в эстрадном жанре
Общество, 09.04.2022
Участниками конкурса могут стать дети и молодёжь
В Бурятии состоится турнир по гиревому спорту
В Бурятии состоится турнир по гиревому спорту
Общество, 09.04.2022
Спортивное мероприятие станет отборочным на всероссийские соревнования
В Кабанском районе Бурятии ремонтируют мост через Шестипалиху
В Кабанском районе Бурятии ремонтируют мост через Шестипалиху
Общество, 09.04.2022
Объект обещают ввести в эксплуатацию грядущей осенью 
Было — стало: Мемориальный камень на Батарейке
Было — стало: Мемориальный камень на Батарейке
Общество, 09.04.2022
Представляем фотоархив Сергея Тарасенко 
В Забайкалье вернулись дрофы и другие птицы
В Забайкалье вернулись дрофы и другие птицы
Общество, 09.04.2022
Сотрудники Даурского заповедника провели учёт пернатых
В Новосибирске пройдут дни бурятской культуры
В Новосибирске пройдут дни бурятской культуры
Общество, 09.04.2022
Центральным мероприятием станет фестиваль «Таёжная, озёрная, степная»
В Бурятии назвали имя лучшего полицейского 2021 года
В Бурятии назвали имя лучшего полицейского 2021 года
Общество, 09.04.2022
Лучший полицейский Бурятии зимней ночью нёс на себе пострадавшего, которому нужна была госпитализация
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании
Общество, 09.04.2022
Спортивное мероприятие пройдёт на Верхней Берёзовке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^