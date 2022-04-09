В Бурятии почти одинаковое количество браков и разводов

ЗАГС опубликовал статистические данные
За первый квартал 2022 года в Бурятии на свет появилось 2612 человек, умерло – 3635. Из статистических данных республиканского управления ЗАГС следует, что в январе родилось 957 человек, умерло – 1246.
В феврале эти показатели были 839 и 1203 соответственно.
За первый квартал в Улан-Удэ родилось 968 человек, умерло – 1171.
За этот же период зарегистрировано 957 браков, разводов чуть больше – 972, из них 796 по решению суда.
Сменили имя 209 человек.
ЗАГС опубликовал статистические данные
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