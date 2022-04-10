Ожидается мокрый снег и ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура, днём +5,+10, местами -1,+4.
В Улан-Удэ днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +6,+8.
Слякотная погода сохранится в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ЗАГС опубликовал статистические данные
Соревнования проведут в Кабанском районе
Следствие подозревает его в хищении бюджетных денег
Мероприятие проведут летом в форме народных гуляний
Участниками конкурса могут стать дети и молодёжь
Спортивное мероприятие станет отборочным на всероссийские соревнования
Объект обещают ввести в эксплуатацию грядущей осенью
Представляем фотоархив Сергея Тарасенко
Сотрудники Даурского заповедника провели учёт пернатых
Центральным мероприятием станет фестиваль «Таёжная, озёрная, степная»
Лучший полицейский Бурятии зимней ночью нёс на себе пострадавшего, которому нужна была госпитализация
Спортивное мероприятие пройдёт на Верхней Берёзовке
Ежесуточный прирост больных остался на прежнем уровне
Правительство страны утвердило генплан развития города Новый Зуунмод
«Как он оказался в центре города?!», - интересуются горожане