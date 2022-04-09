В Иркутской области директор организации предстанет перед судом за мошенничество

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Следствие подозревает его в хищении бюджетных денег



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Анже». Он обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.



Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБ и ПК МУ МВД России «Иркутское».



По версии следствия, в период с октября по декабрь 2019 года директор коммерческой организации в рамках исполнения государственного контракта на оказание услуг по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста по программе переподготовки по профессиям предоставил в ОГКУ «Центр занятости населения Эхирит-Булагатского района» заведомо ложные сведения об обучения граждан без фактического его прохождения.



Таким образом, обвиняемый обманом похитил денежные средства из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография», на общую сумму свыше 235 тысяч рублей.



- Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. По ходатайству следствия на его имущество наложен арест. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

