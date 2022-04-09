Следствие подозревает его в хищении бюджетных денег
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Анже». Он обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБ и ПК МУ МВД России «Иркутское».
По версии следствия, в период с октября по декабрь 2019 года директор коммерческой организации в рамках исполнения государственного контракта на оказание услуг по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста по программе переподготовки по профессиям предоставил в ОГКУ «Центр занятости населения Эхирит-Булагатского района» заведомо ложные сведения об обучения граждан без фактического его прохождения.
Таким образом, обвиняемый обманом похитил денежные средства из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография», на общую сумму свыше 235 тысяч рублей.
- Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. По ходатайству следствия на его имущество наложен арест. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области директор организации предстанет перед судом за мошенничество
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