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В Кабанском районе Бурятии ремонтируют мост через Шестипалиху

В Кабанском районе Бурятии ремонтируют мост через Шестипалиху
Общество,  Фото:pixabay.com
Объект обещают ввести в эксплуатацию грядущей осенью

В Кабанском районе Бурятии приступили к ремонту моста через реку Шестипалиха. Сооружение расположено на 217 км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.

- В ходе работ по ремонту специалисты заменят крайние балки, обновят пролётное строение, опоры, выполнят сопряжение моста с насыпью дороги, устроят новую дорожную одежду из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона, заменят деформационные швы и устроят водосбросные сооружения. Отметим, что на искусственном сооружении планируется применение напыляемой гидроизоляции. Эта технология позволит защитить конструкции моста от влаги, - сообщили в пресс-службе ФКУ упрдор «Южный Байкал».

В местах производства работ установлены необходимые временные дорожные знаки. Для транспортных средств организовано реверсивное движение по половине моста.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2022 года.

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ситуации, учитывать введённое ограничение при планировании маршрута, следовать требованиям временных дорожных знаков.

В 2022 году на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии планируется выполнить ремонт на двух участках с 275 по 282 км и с 397 по 400 км, а также устройство защитных слоёв износа с 528 по 533 км и с 563 по 568 км. Также на этой автодороге произведут капитальный ремонт моста через реку М. Мамай на 195 км. Кроме того, продолжается реконструкция моста через р. Переемная на 225 км.

Упрдор "Южный Байкал" мост

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