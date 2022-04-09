Объект обещают ввести в эксплуатацию грядущей осенью
В Кабанском районе Бурятии приступили к ремонту моста через реку Шестипалиха. Сооружение расположено на 217 км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.
- В ходе работ по ремонту специалисты заменят крайние балки, обновят пролётное строение, опоры, выполнят сопряжение моста с насыпью дороги, устроят новую дорожную одежду из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона, заменят деформационные швы и устроят водосбросные сооружения. Отметим, что на искусственном сооружении планируется применение напыляемой гидроизоляции. Эта технология позволит защитить конструкции моста от влаги, - сообщили в пресс-службе ФКУ упрдор «Южный Байкал».
В местах производства работ установлены необходимые временные дорожные знаки. Для транспортных средств организовано реверсивное движение по половине моста.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2022 года.
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ситуации, учитывать введённое ограничение при планировании маршрута, следовать требованиям временных дорожных знаков.
В 2022 году на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии планируется выполнить ремонт на двух участках с 275 по 282 км и с 397 по 400 км, а также устройство защитных слоёв износа с 528 по 533 км и с 563 по 568 км. Также на этой автодороге произведут капитальный ремонт моста через реку М. Мамай на 195 км. Кроме того, продолжается реконструкция моста через р. Переемная на 225 км.
В Кабанском районе Бурятии ремонтируют мост через Шестипалиху
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