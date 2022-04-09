В Бурятии назвали имя лучшего полицейского 2021 года

Лучший полицейский Бурятии зимней ночью нёс на себе пострадавшего, которому нужна была госпитализация

































Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим полицейским в Бурятии 2020 года



Годом ранее звание лучшего полицейского Бурятии Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим полицейским в Бурятии 2020 года была признана Инна Лодоева , заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления МВД. Она расследует уголовные дела, связанные с нарушением прав дольщиков.Годом ранее звание лучшего полицейского Бурятии получил Сергей Коктышев , оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

Общественный совет при МВД по Бурятии объявил имя обладателя Гран-при юбилейного конкурса «Признание-2021». Торжественная церемония вручения наград прошла в стенах здания регионального министерства.В десятый раз общественное объединение публично отмечает заслуги сотрудников полиции, ветеранов и представителей гражданского общества в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Обладателю Гран-при конкурса, а также победителям в четырёх номинациях вручены призы конкурса – статуэтки беркута – символа духовной силы, мужества и благородства.Обладателемстал капитан полиции Александр Агафонов - участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Баргузинскому району. Помимо статуэтки и диплома обладателя Гран-при, он удостоен звания «Полицейский года-2021». Ему вручена денежная премия в размере 100 тысяч рублей.Ночью 15 января 2021 года участковый уполномоченный полиции, получив сообщение о том, что мужчина сбился с пути и заблудился в местности Недоростково Баргузинского района, не теряя ни минуты, выехал на место. В условиях морозной ночи и метели полицейский отыскал мужчину и его супругу, которая также отправилась на поиски мужа. Оценив состояние мужчины, капитан полиции сообщил на телефон экстренной службы, что будет самостоятельно выносить пострадавшего, которому нужна срочная госпитализация.Около полутора километров полицейский нёс на себе мужчину, пока не передал его прибывшим пожарным.По словам Александра Агафонова, награда для него оказалась неожиданной, поскольку достойных сотрудников полиции множество, и достижения каждого из них не менее значимы, не менее яркие и не менее важны.Также победителями в номинациях стали:- Владимир Дарижапов (Легцок лама) - ширээтэ лама местной религиозной организации буддистов Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг», член Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Хоринский».Легцок лама – инициатор и организатор открытия Мемориального комплекса «Города – герои и Города воинской славы». Это первый военно-патриотический комплекс в Республике Бурятия, который установлен на территории МАОУ «Хоринская СОШ № 2». Его представляют 13 капсул городов – героев России с их священной землёй, заложенных в мраморные плит, у подножия которых посажены голубые ели.Легцок лама - человек с широкой душой, полной человечности и искренности, с постоянным желанием помочь подрастающему поколению и своему народу. Это настоящий волонтёр с горячим сердцем, потому что его деятельность достойная и бескорыстная.- Татьяна Каширихина - председатель Совета ветеранов отдела МВД России по Кабанскому району майор милиции в отставке. После выхода на пенсию принимает самое активное участие в жизни ветеранской организации МВД по Республике Бурятия. Участвует в работе совета наставников, организует и проводит мероприятия патриотической направленности, в том числе историко-краеведческой, поисковой. В настоящее время осуществлён сбор материалов о 52 династиях сотрудников отдела МВД России по Кабанскому району.По инициативе ветеранской организации установлены мемориальная доска памяти Министра внутренних дел СССР, уроженца Кабанского района Александра Владимировича Власова, памятная стела сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.Ветеранская организация под руководством Татьяны Андреевны по итогам работы за 2021 год признана одной из лучших в Бурятии.- лейтенант полиции Вадим Балагуров– инспектор отделения дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Отдела МВД России по Кабанскому району.В сентябре 2021 года, получив от граждан сообщение о пожаре в частном доме, в котором, предположительно, находится пожилая женщина, незамедлительно выехал на место происшествия. 85-летняя гражданка, перенёсшая операцию, не могла передвигаться самостоятельно. Лейтенант полиции Балагуров организовал вызов пожарных и скорой помощи местными жителями, а сам, обернув лицо мокрой тканью, бросился в задымленное помещение.Из-за густого дыма ему пришлось несколько раз входить в горящий дом. Выяснив местонахождение женщины, он в очередной раз вместе с неравнодушными гражданами зашёл в дом и вынес пострадавшую из горящего дома.-подполковник полиции Юрий Федоров – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по г. Улан-Удэ.В сентябре 2021 года в Улан-Удэ прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.За период проведения избирательной кампании в полицию города поступило 42 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Подполковник полиции Фёдоров осуществлял контроль за деятельностью рабочей группы Управления МВД России по г. Улан-Удэ. Благодаря четкой организации работы подполковника полиции чрезвычайных происшествий при проведении мероприятий не допущено.Юрий Булатович также принимал участие в проведении инструктажей личного состава, осуществлял контроль за деятельностью полицейских во время несанкционированных мероприятий, что позволило оперативно повлиять на обстановку и обеспечить безопасность граждан.В рамках церемонии нагрудным знаком-медалью «Признание» награждён Вадим Таюрский– руководитель военно-патриотической группы «Байкальский Форпост», член Общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ.Вадим Таюрский проводит большую работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, занимается историческими реконструкциями, восстановлением аутентичного оружия и предметов обихода разных военных времён. Своё увлечение общественник сделал частью воспитательной работы.По словам министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова, все лауреаты достойно оценены членами жюри в различных номинациях.Глава ведомства выразил уверенность, что такая работа общественников будет и дальше давать положительный эффект и работать на профилактику преступности.А председатель Общественного совета при МВД республики Николай Рогалев заверил: традиция проведения премии «Признание» будет продолжена. Планируется опробовать новые номинации, усовершенствовать формат проведения ежегодной премии. Таким образом, будут новые герои и новые поступки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.