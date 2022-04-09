МЧС: «Бурятия готова к пожароопасному сезону»

Объём финансирования увеличили на 93,2%
Готовность республики к пожароопасному сезону оценил начальник Главного управления «НЦУКС» МЧС России Александр Лекомцев.
На совещании при заслушивании территориальных органов с докладом выступил заместитель председателя правительства республики Пётр Мордовской. В ходе своего выступления он отметил, что в 2021 году оперативность тушения в первые сутки составила 94,3 % при плановой – 68,5 %.
- Такие высокие показатели эффективности стали реальными благодаря опыту работы прошлых лет, а именно благодаря: своевременному введению особого противопожарного режима, раннему обслуживанию пожаров на незначительных площадях, своевременному наращиванию сил и средств пожаротушения, своевременному выполнению противопожарного обустройства лесов, ограничению пребывания граждан в лесах, а также контролю за исполнением ограничения,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Зампред правительства также озвучил фронт работ, запланированных в 2022 году. Среди них - устройство противопожарных минерализованных полос, протяжённостью 1 200 км, прочистка минерализованных полос длинной 2 500 км, проведение контролируемых профилактических выжиганий на площади 110 000 га, установка стендов (аншлагов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности, в лесах в количестве 1100 штук.
Как сообщал «Байкал-Daily», лесной пожар, произошедший 4 апреля в Закаменском районе, открыл пожароопасный сезон в Бурятии.
«Возгорание было ликвидировано в первые часы с момента обнаружения», - отметил Пётр Мордовской.
- Министерством финансов Бурятии доведены лимиты бюджетных обязательств на 2022 год, на мероприятия по охране лесов от пожаров из средств федерального бюджета запланировано 761,4 млн. рублей. По сравнению с 394,1 млн. рублей в 2021 году рост составил 93,2%. Объём финансирования в отношении 2021 года по наземному мониторингу на 53,8 %, по авиационному мониторингу на 44%, по тушению лесных пожаров на 300%, - добавил Пётр Степанович.
Также отмечалось, что в республике усилено взаимодействие между всеми заинтересованными ведомствами, налажен постоянный обмен информацией при решении вопросов в ликвидации лесных пожаров, что по итогу положительно влияет на оперативность их тушения.
По итогам совещания начальник ГУ МЧС России по Бурятии Александр Марков объявил о полной готовности республики к прохождению пожароопасного сезона.
МЧС: «Бурятия готова к пожароопасному сезону»
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