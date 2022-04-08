Пенсионерка перестала отвечать на звонки дочери
Днём 8 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что пожилая жительница города Гусиноозёрск нуждается в помощи.
67-летняя женщина живёт в квартире одна, а со вчерашнего дня не выходит на связь с дочерью, рассказали спасателям. Пенсионерка не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.
Спасатели выехали на место. В присутствии сотрудника полиции они проникли в квартиру через окно первого этажа.
Выяснилось, что хозяйка квартиры умерла.
- В квартире, на полу была обнаружена женщина без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 марта в городе Северобайкальск в закрытой квартире обнаружили тело 67-летнего мужчины. Он умер естественной смертью в одиночестве.
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру и нашли труп
Общество, Фото:
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