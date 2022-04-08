В Улан-Удэ просят доработать сквер на бульваре Карла Маркса

























Эксперты Народного фронта обратились к администрации Улан-Удэ с просьбой обустроить пандусы в сквере на бульваре Карла Маркса.Сквер был благоустроен в 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Местные жители жалуются на неудобства на так называемой нижней части бульвара, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Сквер расположен является излюбленным местом горожан для прогулок и отдыха. Три года назад здесь была озеленена территории, обустроены пешеходные дорожки, заменена тротуарная плитка, отремонтировано ограждение. У памятника «Мэргэн – стрелок из лука» установили фонтан, детскую площадку и обустроили шахматный сквер.Член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина, приезжавшая из Москвы, дважды была на этом объекте, отмечая недостатки ремонтных работ. Затем недочёты были устранены, но, как сообщили местные жители, лишь частично.Вместе с представителями администрации Улан-Удэ и местными жителями общественники побывали на месте и подтвердили ряд недочётов. Выявлено, что в прошлом году во время ремонтных работ в сквере подрядчик убрал с наружных сторон торговых точек «Крона» и «Новости» ограждения тротуаров, установленные в 2019 году. Кроме того, изначально по проекту не были предусмотрены перила для спуска и подъёма по центральной лестнице пешеходной зоны бульвара от остановки общественного транспорта к скульптуре Мэргэна. Это затрудняет доступ к скверу пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья.- Общественные территории должны быть безопасны и удобны для всех граждан. Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья и доступность для них общественных мест – это важно и необходимо. Мы направили запрос в администрацию Улан-Удэ с просьбой провести работу по восстановлению ограждений тротуаров и устройству перил вдоль наружных стен торговых точек «Крона» и «Новости». Также мы попросили рассмотреть возможность установки перил лестницы между указанными торговыми точками, – прокомментировал член регионального штаба, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.