В Бурятии родные спасённого пациента поблагодарили тункинских врачей

Письмо написали сёстры, дети и жена спасённого мужчины



В Бурятии родственники пациента, которого спасли в Тункинской центральной районной больнице (ЦРБ), отправили благодарственное письмо врачам.



- Шансов в жизни много, а жизнь одна. Нашему брату Юрию, наверное, один на миллион, дали шанс врачи Тункинской районной больницы. Это заведующий хирургическим отделением Чингис Александрович Цыбиков, врачи Александр Владимирович Бурлов, Маргарита Владимировна Калигойда, Чингис Базыржапович Будаев, Людмила Александровна Зандеева. Нам – сёстрам, жене, детям – хочется сказать много слов благодарности. От чистого сердца желаем Вам семейного счастья и благополучия, чтобы радость и успех никогда не покидали ваш дом, благодарных пациентов, а главное здоровья, - говорится в письме.



Также близкие отметили качественную работу медсестёр и сотрудников младшего медицинского персонала.



- И конечно, медицинские сестры и младший медицинский персонал выполняют особую миссию, на их плечах не лёгкий уход за больными. Вам дорогие наши, желаем не растерять своей доброты в наше не простое время, здоровья вам и всех благ. Халаты белые и руки сильные, всегда умелые, оперативные. В борьбе с болезнями, вы беззаветные, и нет полезнее призванья этого. Слава нашим докторам! До земли мы кланяемся Вам! С уважением, родственники Юрия Петровича, - добавили авторы письма.



